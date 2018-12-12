عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق عقارات

"أوراسكوم" توقع اتفاقاً في مصر لإنشاء مشروع سكني ضخم  

المصدر: دبي – العربية.نت
رابط مختصر

وقعت شركة #أوراسكوم_للتنمية مصر، اتفاقا نهائيا مع هيئة #المجتمعات_العمرانية الجديدة لتطوير مشروع سكني على مساحة ألف فدان غرب القاهرة بإيرادات متوقعة تصل إلى 77 مليار جنيه، أو نحو 4.3 مليار دولار وذلك خلال 8 سنوات.

وأضافت الشركة أن المشروع يقوم على أساس نظام المشاركة في الإيرادات حصة "المجتمعات العمرانية" 26%، من إجمالي المتحصلات النقدية للمبيعات العقارية على مدار السنوات الثماني الأولى للمشروع.

وبموجب الاتفاق، ستقوم #أوراسكوم للتنمية بتنفيذ جميع أنشطة التطوير والإنشاء والبنية التحتية الداخلية وكذلك التسويق والبيع.

كلمات دالّة

#أوراسكوم, #أوراسكوم للتنمية, #المجتمعات العمرانية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر