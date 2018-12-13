لندن.. تراجع مؤشر أسعار العقارات لأدنى مستوى منذ 2012

تستمر تداعيات أزمة مفاوضات البريكست في التأثير سلبا على قطاع العقارات البريطاني.

حيث تراجع مؤشر أسعار العقارات الصادر عن الهيئة الملكية لماسحي الأراضي القانونيين Royal Institution of Chartered Surveyors إلى أدنى مستوى منذ 6 سنوات في نوفمبر.

كذلك سيطرت نظرة متشائمة على توقعات أداء السوق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك مع تصاعد حال عدم اليقين المتعلقة بمفاوضات البريكست، إضافة إلى احتمالات رفع أسعار الفائدة، والدخول في موسم العطلات.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة Lombard Odier الشرق الأوسط، رضوان مغراوي، أعرب في مقابلة مع "العربية" أمس عن قلقه وعدم تفاؤله بالقطاع العقاري في لندن، حيث إنه بعد قرار البريكست في 2016 شهدت الأسواق خروج العديد من الاستثمارات من لندن ونقلها إلى فرانكفورت وباريس.