شركات عقارية في مصر تنتظر حسم ترسية 6 قطع أراضٍ

ينتظر عدد من الشركات العقارية في مصر حسم #هيئة_المجتمعات_العمرانية لترسية 6 قطع أراض في المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

وطلبت الهيئة زيادة حصتها من عائدات المشروعات المستهدف تطويرها، وتسعى الشركات للحصول على مزيد من التسهيلات.

وطرحت #المجتمعات_العمرانية 12 قطعة أرض فى المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وفازت شركات "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – #سوديك" و"إيوان" و"الأهلي للتنمية العقارية" و"العربية للتنمية العقارية – آركو" و"بالم العلمين" بتطوير 6 قطع بمساحة 2363 فداناً بمدن الشيخ زايد والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.

وقالت مصادر بوزارة الإسكان، إن المفاوضات مازالت مستمرة مع الشركات المتقدمة بعروض لتنمية 6 قطع أراض، وتسعى "المجتمعات العمرانية" للانتهاء من الترسية بحد أقصى نهاية شهر يناير المقبل.

وأضافت أن الهيئة طلبت من الشركات زيادة حصتها المالية والعينية من المشروعات لتصل لحوالي 40% في المتوسط، وتختلف وفقاً لمساحة ونشاط كل مشروع بجانب ضمانات لسرعة التنمية والالتزام بالجدول الزمني الذي سيحدد في التعاقد.

وأوضحت المصادر أن الشركات طلبت مهلة لإعداد دراسة عن التدفقات المالية للمشروعات طوال فترة التطوير بسبب التغيرات المستمرة فى تكلفة الإنشاءات.

وتتنافس شركتا إعمار مصر والقاهرة للإسكان والتعمير على الفوز بقطعة مساحتها 396 فداناً، بمدينة القاهرة الجديدة.

وتقدمت شركة رؤية للاستثمار العقاري بعرض مالي وحيد بقيمة 4742 جنيها للمتر بقطعة أرض تبلغ مساحتها 184 فداناً، وعرض وحيد أيضاً بقيمة 4686 جنيها للمتر لقطعة أخرى بمساحة 243 فدانًا في مدينة القاهرة الجديدة. وتقدمت شركة إعمار مصر للتنمية بعرض وحيد لحجز قطعة بمساحة 334 فداناً، وعرض آخر من الشركة "العربية للتنمية العقارية- آركو" للفوز بقطعة مساحتها 194 فدانا بمدينة القاهرة الجديدة، وتقدمت شركة المشرق للتنمية السياحية والعمرانية، بعرض لقطعة بمساحة 58.9 فدان في "الشيخ زايد".

وقالت المصادر إن المفاوضات يمكن أن ترفع حصة الهيئة من المشروعات لتتجاوز القيمة المحددة في عرض الشركة خاصة مع الزيادات المستمرة في أسعار الأراضي والمزايا التي تحصل عليها الشركات المطورة لمشروعات الشراكة.

وأضافت أن الهيئة تسعى للانتهاء من ترسية الـ6 قطع بحد أقصى خلال شهر يناير المقبل للإعداد لطرح المرحلة الثالثة لمشروعات الشراكة والتي ستصل مساحتها إلى 10 آلاف فدان موزعة على عدد من المدن الجديدة.