مليار درهم تصرفات العقارات في دبي خلال يوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في #دبي أمس مليار درهم. وتم تسجيل 176 مبايعة بقيمة 357 مليون درهم، منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 69 مليون درهم، و160 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 288 مليون درهم.

وجاءت أهم #مبايعات_الأراضي بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة منخول. وتصدرت سيح شعيب 1 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 3 ملايين.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم. وسجلت الرهونات 686 مليون درهم، منها 25 رهن أراض بقيمة 623 مليون درهم، و33 رهن فلل وشقق بقيمة 63 مليون درهم، أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 305 ملايين، ورهن بمنطقة منخول بقيمة 215 مليون درهم.