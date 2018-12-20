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توقعات بزيادة أسعار المنازل في بريطانيا 2-4% في 2019

المصدر: لندن - رويترز
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قالت شركة الرهن العقاري هاليفكس، اليوم الخميس، إن #أسعار_المنازل البريطانية تتجه على ما يبدو صوب الزيادة بنسبة بين 2 و 4% في العام المقبل بافتراض خروج سلس من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد نمو عند الحد الأدنى من نطاق صفر إلى 3% هذا العام.

وقال روسل جالي العضو المنتدب في هاليفكس "عدم التيقن الذي يكتنف مسار #الخروج_البريطاني يعني وجود مخاطر على جانبي توقعاتنا".

وتوقع المعهد الملكي للمساحين العقاريين يوم الثلاثاء استقرار أسعار المنازل في 2019.

كلمات دالّة

#أسعار المنازل, #الخروج البريطاني

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