توقعات بزيادة أسعار المنازل في بريطانيا 2-4% في 2019

قالت شركة الرهن العقاري هاليفكس، اليوم الخميس، إن #أسعار_المنازل البريطانية تتجه على ما يبدو صوب الزيادة بنسبة بين 2 و 4% في العام المقبل بافتراض خروج سلس من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد نمو عند الحد الأدنى من نطاق صفر إلى 3% هذا العام.



وقال روسل جالي العضو المنتدب في هاليفكس "عدم التيقن الذي يكتنف مسار #الخروج_البريطاني يعني وجود مخاطر على جانبي توقعاتنا".



وتوقع المعهد الملكي للمساحين العقاريين يوم الثلاثاء استقرار أسعار المنازل في 2019.