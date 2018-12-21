6.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دبي، خلال الأسبوع الحالي أكثر من 6.6 مليار درهم، أبرزها رهون بقيمة 4.8 مليار درهم، من خلال 323 إجراء، بحسب تقرير لدائرة الأراضي والأملاك.

وشهدت الدائرة تسجيل 769 مبايعة بقيمة 1.8 مليار درهم، منها 99 مبايعة للأراضي بقيمة 900 مليون درهم، و670 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 900 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 91 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة مطار دبي الدولي، ثم مبايعة بقيمة 73 مليون درهم في منطقة منخول.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 51 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 47 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.