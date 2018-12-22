دبي الرابعة عالمياً بأسعار عقارات الواجهات المائية

احتلت دبي المركز الرابع بين مدن العالم في ارتفاع أسعار العقارات المطلة على الواجهات المائية، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة "نايتك فرانك" للأبحاث والاستشارات العقارية، في أحدث تقاريرها بعنوان "تقرير نايتك فرانك للواجهات المائية العالمية".

واستند التقرير في تقييمه لأسعار العقارات إلى الفوارق بين أسعار العقارات المطلة على الواجهات المائية والعقارات الأخرى الكائنة داخل الأجزاء الداخلية من كل مدينة، حيث بلغ متوسط فارق السعر في دبي 50.7%، متفوقة على باريس التي جاءت في المركز الخامس بمتوسط فارق سعر بلغ 48%، بحسب صحيفة البيان.

وجاءت المراكز الثلاثة الأولى من نصيب ثلاث مدن استرالية، هي "سيدني وجولد كوست وبيرث". وأفاد التقرير أن متوسط فارق السعر العالمي يبلغ 40%. وتشمل العقارات المطلة على الواجهات المائية والبحرية عدة فئات، وجاءت فئة العقارات المطلة على الموانئ في المركز الأول من حيث ارتفاع أسعارها.