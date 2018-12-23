"دبي القابضة" تستعد لعرض "جميرا ليفنج" أحدث مشاريعها

تستعد "دبي القابضة" لعرض أحدث مشاريعها السكنية الفاخرة "مدينة جميرا ليفنج"، على هامش فعاليات حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" المقرر إقامته في 3 يناير 2019.

ويستقطب هذا الحدث، المُقام تحت رعاية "دبي القابضة"، أكثر من 200 شخصية عالمية في مجال كرة القدم، وذلك لتكريم أصحاب الإنجازات البارزة والأداء المتميز في هذا المجال ضمن 10 فئات رئيسية، بحسب صحيفة "البيان".

ويُعد مشروع "مدينة جميرا ليفنج"، الذي تم الإعلان عنه خلال معرض "سيتي سكيب غلوبال" هذا العام، أول مشروع سكني فاخر متاح للتملك الحر في منطقة أم سقيم قبالة فندق "برج العرب جميرا"، إحدى أيقونات دبي.

وقد تم تدشين المرحلة الثانية من المشروع تحت عنوان "رحال".