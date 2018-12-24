"معرض العقارات الدولي" ينطلق بجدة للمرة الأولى في يناير

تنطلق في محافظة جدة السعودية فعاليات معرض "العقارات الدولي" للمرة الأولى بمركز جدة للمنتديات والفعاليات في الـ 17 من شهر يناير المقبل، وتستمر حتى 20 من الشهر ذاته، بمشاركة أكثر من 15 ألف مستثمر، و75 عارضاً من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي انطلاق المعرض الذي تنظمه شركة "استراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات" الإماراتية، بدعم كل من برنامج "وافي"، ومبادرة من #وزارة_الإسكان السعودية، ودائرة الأملاك والأراضي في إمارة دبي.

ويمنح احتضان مدينة جدة لمعرض "العقارات الدولي"، الذي عقد في دبي طيلة 14 عاماً، مزيداً من الأهمية، نظراً للنقلة النوعية التي أحدثتها المملكة العربية السعودية، التي تقوم على التنويع الاقتصادي، لاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية للقطاع العقاري، ما يجعله من أبرز القطاعات التي ستقود النمو الاقتصادي، إلى جانب الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما ينسجم مع #رؤية_لمملكة_2030.

ويضم المعرض تحت مظلته نخبة من أبرز صناع القرار، وكبار المسؤولين في الشركات العقارية من منطقة الخليج، وجمهورية مصر التي سيكون لها حضور فاعل، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين والمطوّرين العقاريين المحليين، والإقليميين، والدوليين، فضلاً عن المؤسسات الرسمية، والبنوك وموردي الخدمات المالية.

وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة "استراتيجي" المنظمة لمعرض "العقارات الدولي" داود محمد الشيزاوي، بأن "اختيار مدينة جدة لاحتضان المعرض، استند إلى عدة محاور، على رأسها طبيعة العلاقات السعودية الإماراتية الاستثنائية، وانسجام رؤيتهما المشتركة، لتحقيق مزيد من الارتقاء والنمو الاقتصادي، ورغبة البلدين في تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة".

وأضاف: "مدينة جدة تعد ثاني أكبر المدن السعودية، التي يتوقع أن تشهد نشاطاً عقارياً غير مسبوق، نظراً للهجرة السكانية التي تشهدها، والتي قد تصل إلى 2.5% سنوياً حتى عام 2022، وفقاً لتوقعات الخبراء".