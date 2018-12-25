3.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال يوم

حققت #التصرفات_العقارية في دبي أمس أكثر من 3.6 مليار درهم، أبرزها رهون بقيمة 3.3 مليار درهم من خلال 67 إجراء، بحسب التقرير اليومي لدائرة الأراضي والأملاك.

ووفقاً للتقرير، شهدت الدائرة تسجيل 143 مبايعة بقيمة 300 مليون درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 160 مليون درهم و119 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 140 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 108 ملايين درهم في منطقة ند حصة، تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا، ثم مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الثالثة بـ6 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم، وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم، تلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم، وثالثة في ورسان الأولى بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم.