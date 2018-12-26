قيمة الصفقات العقارية بالخليج تتراجع 30% في 9 أشهر

كشفت معطيات تقرير اقتصادي حديث، تراجع قيمة صفقات المبيعات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي على أساس سنوي، بنسبة 30.7% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018.

وأظهر التقرير الصادر عن "بحوث كامكو" الكويتية، أن القيمة الإجمالية لصفقات مبيعات العقار في الخليج بلغت 59.3 مليار دولار، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي.

وكانت قيمة الصفقات بلغت 85.6 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2017، ما يعني انخفاضاً بقيمة 26.3 مليار دولار.

وتشهد السوق العقارية بدول الخليج، حالة من التباطؤ في ظل استمرار ضعف الطلب، فضلًا عن مواصلة الشركات دمج أعمالها، وتحقيق أقصى استفادة لثرواتها البشرية.

وانخفضت إيجارات #السوق_العقارية السكنية بنحو كبير أيضاً، على خلفية مواصلة سعي المستثمرين للبحث عن قاع لتراجع الأسعار، ومحاولة المستأجرين الحصول على أقل تكلفة إيجار يمكن تحملها.

وبحسب تقرير "بحوث كامكو"، انخفض عدد الصفقات التي تم تنفيذها في منطقة الخليج بنسبة 8.4% إلى 342.58 ألف صفقة، في التسعة أشهر الأولى من 2018.

وتراجعت قيمة الصفقات العقارية في دبي بنسبة 36.1% وفي #السعودية بـ33.8%.

وكانت الكويت، أفضل الأسواق العقارية أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغت نسبة النمو 34% لقيمة الصفقات العقارية.

وانعكس أداء سوق العقارات المتباطئ على أسهمها المدرجة في البورصات الخليجية المختلفة، بعدما أظهرت أداءً ضعيفًا، وتراجع مؤشر "تومسون رويترز" العقاري الخليجي بأكثر من 27% منذ بداية 2018 وحتى نوفمبر الماضي، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول".