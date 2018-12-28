9.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت #التصرفات_العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك في #دبي، خلال الأسبوع الحالي أكثر من 9.7 مليار درهم، كان أبرزها رهوناً بقيمة 8.6 مليار درهم من خلال 284 إجراء.

وشهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 549 مبايعة بقيمة 1.1 مليار درهم منها 75 مبايعة للأراضي، بقيمة 550 مليون درهم، و 474 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 550 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 145 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 108 ملايين درهم في منطقة ند حصة، ثم مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة القصيص الصناعية الخامسة.

وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم، وثالثة في اليفرة3 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة برج خليفة. وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 98 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 67 مليون درهم.