بهذه القيمة ترتفع أسعار العقارات البريطانية يومياً

يودع البريطانيون العام 2018 على وقع الخروج الوشيك من #الاتحاد_الأوروبي وهو ما سبب صداعاً اقتصادياً كبيراً للبلاد خلال الفترة الماضية، لكن على الرغم من ذلك فقد تبين أن أسعار العقارات واصلت صعودها الصاروخي في بريطانيا وتحقيق المكاسب طوال العام، حيث تبين أن متوسط الارتفاع في سعر المنزل ببريطانيا بلغ خلال العام 2018 ثمانية جنيهات استرلينية، أي 10 دولارات يومياً.

وبحسب أحدث الأرقام التي اطلعت عليها "العربية.نت" فإن القيمة السوقية الإجمالية للعقارات في بريطانيا قفزت خلال العام الحالي 2018 بواقع 83 مليار جنيه استرليني (104.5 مليار دولار أميركي)، وذلك منذ ما كانت عليه في اليوم الأول من العام 2018 وبالمقارنة إلى ما وصلت إليه في نهاية العام، ما يعني أن متوسط الربح اليومي لكل منزل في البلاد هو عشرة دولارات أميركية، أو أن متوسط الارتفاع اليومي لكل وحدة عقارية موجودة في بريطانيا كان 8 جنيهات استرلينية يومياً.

وبحسب أحدث الأرقام التي اطلعت عليها "العربية.نت" ونشرها موقع "زوبلا" المتخصص بتداول العقارات في بريطانيا فإن البلاد تودع العام 2018 وقد بلغت القيمة الاجمالية للسوق العقاري بأكمله 8.29 تريليون جنيه استرليني (10.44 تريليون دولار)، وبذلك فإن القيمة الإجمالية للسوق قد ارتفعت بواقع 83 مليار جنيه استرليني.

وبهذه الأرقام فإن كل منزل في بريطانيا ارتفع بالمتوسط خلال العام 2018 بقيمة 2860 جنيهاً استرلينياً، ما يعني أن كل منزل يضيف 8 جنيهات إلى سعره مع كل طلعة شمس.

ويتباين أداء السوق العقاري في بريطانيا بحسب المنطقة والمدينة، حيث كان الأداء الأفضل على الإطلاق خلال العام في اسكتلندا التي ارتفعت فيها العقارات بنسبة 6.43% خلال الشهور الـ12 الأخيرة، ليصل بذلك متوسط سعر المنزل هناك 195 ألفاً و739 جنيها استرلينيا (247 ألف دولار أميركي).

أما في مقاطعة ويلز فارتفعت أسعار العقارات خلال العام 2018 بنسبة 3.98%، فيما كانت مقاطعة انجلترا هي الأقل ارتفاعاً في الأسعار حيث سجلت عقاراتها مكاسب بنسبة 0.58% فقط، لكن الأسعار فيها تظل الأعلى حيث يبلغ متوسط المنزل في انجلترا 325 ألفاً و839 جنيها استرلينيا (410 آلاف دولار أميركي).

وتأتي هذه البيانات على الرغم من المخاوف التي تجتاح البلاد من جراء الخروج من الاتحاد الأوروبي والمفترض أن يتم بشكل فعلي قبل نهاية يوم 29 مارس 2019، أي خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وسط أزمة سياسية وجدل واسع في البلاد.