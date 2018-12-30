تعثر محادثات إعمار لتطوير 1500 فدان في العاصمة الإدارية

أعلن رئيس شركة #العاصمة_الإدارية الجديدة في #مصر، اللواء أحمد زكي عابدين، توقف المحادثات بين المسؤولين المصريين وشركة #إعمار_العقارية لتطوير قطعة أرض مساحتها 1500 فدان في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح عابدين أن #إعمار عرضت ما دون 3500 إلى 4000 جنيه لشراء المتر المربع السكني في المشروع.

وعلق متحدث باسم إعمار مصر على هذه الأنباء بالتأكيد على اهتمام شركته بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وأشار إلى أن عملية التفاوض والتقييم المالي تستغرق وقتا طويلا.

وسبق أن انسحبت أيضاً شركة China Fortune Land Development الصينية من مشروع بقيمة 20 مليار دولار في العاصمة الجديدة بسبب اختلاف حول كيفية تقاسم العائدات.