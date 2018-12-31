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الكويت.. 10 مقاولين ينفذون مشروعات بـ9.3 مليار دولار

المصدر: الكويت - العربية.نت
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قالت مجلة "ميد" في تقرير شامل تحت عنوان "قطاع الإنشاءات الكويتي في النصف الثاني من 2018"، إن شركات المقاولات العشر الكبرى في #الكويت، تنفذ مشاريع بقيمة صافية تبلغ 9.3 مليار دولار، وهو ما يعادل 30% من القيمة الإجمالية للمشاريع قيد التنفيذ في البلاد.

وبينت المجلة أن شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، تعتبر أكبر المقاولين في الكويت، بموجب العقود الجاري تنفيذها والبالغة قيمتها نحو 1.8 مليار دولار.

وتأتي شركة سيد حميد بهبهاني وأولاده في المركز الثاني، بمشاريع تبلغ قيمتها الصافية 1.7 مليار دولار، في حين تبلغ القيمة الإجمالية للمشروعات التي تنفذها أكبر 5 شركات مقاولات 6.3 مليار دولار، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الأنباء" الكويتية.

كلمات دالّة

#الكويت

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