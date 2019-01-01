منصات: سوق العقارات السعودية تتطلب تنويع مصادر التمويل

قال خالد المبيض الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، إن تحديات التمويل التي تواجه المطورين العقاريين في #السعودية تتطلب تنويع مصادر هذا التمويل.

وأشار المبيض في مقابلة مع "العربية" إلى اقتصار مصادر #التمويل بالنسبة لمطوري #العقار على مصدرين: الأول البنوك وهو تمويل يتطلب شروطاً صعبة.

أما المصدر الثاني للتمويل، بحسب المبيض، فيتمثل في البيع على الخارطة وهو أمر جديد يتطلب قياس مدى تقبل الجمهور له ويتطلب ذلك المزيد من الوقت.

وأشار رئيس منصات العقارية إلى عمل وزارة الإسكان على توفير منتجات مخصصة للمطورين العقاريين.

وتوقع أن تؤدي المنتجات من #وزارة_الإسكان_ السعودية إلى انتعاش جيد في السوق العقاري.

يذكر أن ملف #الإسكان قطع شوطاً كبيراً في السعودية فيما يتعلق بتسهيل وسرعة تمكين المواطنين من الحصول على مسكن يتناسب مع مستوى دخل كل أسرة.