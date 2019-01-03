20 % زيادة بأسعار طروحات الأراضى والوحدات بمصر في 2019

قدرت مصادر حكومية في مصر ارتفاع أسعار طروحات أراضي ووحدات مشروعات هيئة #المجتمعات_العمرانية خلال عام 2019 بنسبة تتراوح بين 15 و20%.

أضافت المصادر "لجان التسعير بالهيئة لم تنته بعد من تقييم أسعار أول طروحات العام الجديد ولكن الزيادات ستكون متدرجة وتختلف عن آخر طروحات 2018. وسترتفع أسعار الطروحات طوال العام بشكل مستمر وفقاً لتغيرات الأسعار في القطاع العقاري"، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.

ودافعت المصادر عن سياسة التسعير لدى "المجتمعات العمرانية"، وقالت: أسعار #الوحدات_السكنية والأراضي التي تطرحها الهيئة أقل من المعروض في القطاع العقاري خاصة بشريحتي #الإسكان_الفاخر والمتوسط".

أوضحت أن تكلفة الترفيق هي المحدد الأساسي في زيادة #أسعار_الأراضي، كما أن الارتفاعات المستمرة في مواد البناء تزيد من قيمة إنشاءات الوحدات السكنية.

وقالت المصادر إن طروحات العام الجديد تتضمن حوالي 30 ألف قطعة أرض بمحاور الإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزاً في عدد من المدن الجديدة قد يصل إلى 20 مدينة.

وتضمن الطرح السابق الذي أغلق باب الحجز به خلال يوليو الماضي 30 ألف قطعة وسدد 44.2 ألف فرد 3.3 مليار جنيه مقدمات لحجز أراضٍ وتم تغطية طرح الإسكان الاجتماعي، فيما كان عدد المتقدمين لحجز القطع المميزة والأكثر تميزاً أقل من المطروح.

أضافت أن الهيئة ستطرح 20 ألف وحدة في المرحلة الثالثة من مشروع "سكن مصر" لمتوسطي الدخل في عدد من المدن الجديدة أبرزها 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والشروق والعبور مع زيادة سعر المتر المربع مقارنة بالطرح السابق الذي ضم 20 ألف وحدة أيضاً.

وطرحت المجتمعات العمرانية 5694 وحدة بمشروع " #سكن_مصر" للخاسرين في المرحلتين الأولى والثانية بالمشروع وتتوزع الوحدات على مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر والمنيا الجديدة وغرب قنا وغرب أسيوط.

أوضحت المصادر أن الهيئة ستطرح مرحلة جديدة بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر بعد الإقبال على المرحلة الأولى التي تضمنت 7176 وحدة في 6 مدن جديدة بمبيعات متوقعة 8 مليارات جنيه.

وقالت إن طرح "جنة" سيتضمن وحدات بمدينة القاهرة الجديدة التي لم يشملها الطرح في المرحلة الأولى ومن المتوقع أن يصل سعر المتر المربع إلى 12 ألف جنيه.