أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع بأبطأ وتيرة في 6 سنوات

قالت نيشن وايد المتخصصة في قروض الرهن العقاري إن أسعار #المنازل_البريطانية ارتفعت بأبطأ وتيرة سنوية في نحو ست سنوات خلال ديسمبر وسجلت هبوطا شهريا على نحو غير متوقع.



وهذه أحدث إشارة على تباطؤ #سوق_الإسكان منذ التصويت على الانفصال البريطاني في عام 2016.



وقالت نيشن وايد إن نمو أسعار المنازل تباطأ إلى 0.5%، مقارنة مع زيادة بلغت 1.9% في نوفمبر وتوقعات بلغت في المتوسط 1.5% في استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد أجرته رويترز.



وعلى أساس شهري، هبطت الأسعار 0.7%.