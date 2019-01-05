الإمارات تضيف 4 ناطحات سحاب جديدة بـ 2019

توقع مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية أن تحتفظ دولة #الإمارات في 2019 بالمركز الثالث عالمياً في عدد ناطحات السحاب الجديدة التي ينتهي العمل بها على مدار العام.

وتضيف الإمارات خلال العام الجاري 4 #ناطحات_سحاب جديدة إلى قائمة مبانيها الشاهقة، لتحتل بذلك المركز الثالث عالمياً، بعد الصين التي يُتَوَقّع أن تحتل المركز الأول برصيد 26 ناطحة سحاب جديدة بحسب صحيفة البيان.

وتحتل الولايات المتحدة الأميركية المركز الثاني، حيث ستنتهي خلال 2019 من بناء 5 ناطحات سحاب جديدة، وذلك وفقاً لتقرير نشره موقع "كوارتز" نقلاً عن مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية.

يذكر أن الإمارات قد احتلت المركز الثالث عالمياً أيضاً في عدد ناطحات السحاب الجديدة التي شيدتها خلال 2018، حيث شيدت العام الماضي 10 ناطحات سحاب.

وجاءت الإمارات بعد #الصين و #الولايات_المتحدة، وفقاً للتقرير الصادر الشهر الماضي عن المجلس، وهو منظمة أميركية غير ربحية تُعّرف ناطحة السحاب بأنها البناية التي يبلغ ارتفاعها 300 متر على الأقل.