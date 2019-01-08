توقعات بتراجع أسعار عقارات دبي إلى 10% في 2019

توقعت شركة "سالفيلس" تراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10% خلال عام 2019 بسبب ارتفاع المعروض وقوة الدولار، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط، ستيف مورغان، إن أسعار العقارات السكنية انخفضت بنسب تتراوح ما بين 6 إلى 10% خلال 2018.

وكانت S&P Global قد توقعت تراجع الأسعار بحوالي 10 إلى 15% خلال العامين الماضي والحالي قبل أن تستقر في 2020.