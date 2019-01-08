"الدار" تطلق "الريمان" في أبوظبي بملياري درهم

أطلقت شركة الدار العقارية مشروع "الريمان" في منطقة الشامخة بإمارة أبوظبي، بقيمة ملياري درهم، حيث يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 2.8 مليون متر مربع ليصل بذلك إجمالي مشاريع الشركة السكنية قيد الإنشاء إلى 10 مشاريع في الإمارة.

ويشمل مشروع "الريمان" أراضي مخصصة لإنشاء المجمعات السكنية التي تضم الفلل والشقق السكنية، ومجموعة متنوعة من المرافق المجتمعية بما في ذلك المدارس والمساجد والمحلات التجارية التي تم تصميمها لتلبية احتياجات السكان في المستقبل.

وتعتزم شركة "الدار" إطلاق مبيعات الأراضي في 19 يناير الحالي.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لـ"الدار العقارية" إن إطلاق مشروع "الريمان" يؤكد استراتيجية الدار الناجحة والتي ترتكز على تطوير الوجهات الاستثنائية والتوسع إلى مناطق جديدة في أبوظبي، مشيراً إلى أن إطلاق هذا المشروع جاء استجابة للطلب المتزايد على مشاريع الدخل المتوسط، وتلبية لحاجة السوق للمجمعات السكنية المميزة والمزودة بمجموعة واسعة من المرافق والخدمات.