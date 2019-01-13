مصر إيطاليا العقارية تخطط لبناء منتجع على "المتوسط"

قال رئيس مجلس إدارة شركة "مصر إيطاليا العقارية" اليوم الأحد، إن الشركة تخطط لطرح منتجع سياحي بمنطقة رأس الحكمة على #البحر_المتوسط في 2019، باستثمارات بين ستة وسبعة مليارات جنيه (336-392 مليون دولار).

وأضاف هاني العسال لوكالة "رويترز" أن الشركة حصلت على "أرض المشروع في 2016 بمساحة تبلغ مليون متر مربع.. وهناك أيضاً وحدات سياحية وأنشطة خدمية وترفيهية".

وتابع أن المفاوضات جارية مع عدد من البنوك لتمويل ما بين 20 و30% من المشروع، وفيما ستتم تغطية 50% من حصيلة بيع الوحدات السياحية على أن تمول الشركة باقي التكلفة ذاتياً.