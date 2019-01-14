طلعت مصطفى: 300 مليار جنيه استثمارات مشروع "Spine"

قالت مجموعة طلعت #مصطفى_القابضة، إن المجموعة بصدد طرح مشروع جديد باستثمارات 300 مليار جنيه، والتي تتمثل في مشروع الـ"Spine" على مساحة 4 ملايين متر مربع داخل مشروع #مدينتي بالقاهرة الجديدة.

وأضافت الشركة أن المشروع تبلغ استثماراته المتوقعة 300 مليار جنيه خلال السبعة عشر سنة القادمة.

وأوضحت الشركة أن الوحدات تعد بمثابة مركز جديد في شرق القاهرة الكبرى يفتتح داخل سنتر مدينتي، ويشتمل على وحدات سكنية وإدارية وتجارية وفندقية وترفيهية، تطبق بها أحدث ما وصلت إليه المدن الذكية في العالم من خلال التكنولوجيا الحديثة لتضعه في مصاف أرقى المشروعات عالمياً، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.

استطاعت #مجموعة_طلعت_مصطفى أن تتخطى تقديرات 2018، وبلغت مبيعات الشركة في التسعة أشهر الأولى 18.3 مليار جنيه، مقابل مبيعات 9.5 مليار جنيه عن نفس الفترة العام الماضي بنسبة نمو 92% مقابل مبيعات مستهدفة مقدارها 12.4 مليار جنيه بنسبة نمو 48% عن المستهدف.

وارتفعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي بنسبة 13% على أساس سنوي، لتبلغ القيمة 1.2 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت إيرادات المجموعة 6.8 مليار جنيه لتسجل ارتفاعا بلغت نسبته 15% عن قيمة إيرادات فترة المقارنة البالغة 5.9 مليار جنيه.