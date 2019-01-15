الصندوق العقاري: 100 ألف قرض عقاري مدعوم الأرباح بـ2019

أعلن صندوق التنمية العقاري في السعودية في تغريدة على الحساب الرسمي له على "تويتر" عن توفير 100 ألف قرض عقاري مدعوم الأرباح دفعة واحدة للمستفيدين من #برنامج_سكني لعام 2019.

وطلب الصندوق ممن لديهم رغبة في الحصول على القرض العقاري بالتسجيل في خدمة المستشار العقاري لمعرفة الملاءة المالية والحصول على القرض.

وكان صندوق التنمية العقارية قد تمكن في عام 2018 من تحقيق مستهدفاته بتخصيص أكثر من 100 ألف قرض سكني مدعوم للمواطنين السعوديين. وهو رقم هائل ويعادل أكثر من ثمانية أضعاف القروض التي كان يمنحها سنوياً قبل تغيير نظام عمله.

أيضا حسب عدد الطلبات، كان الصندوق يحتاج لأربعين عاماً كي يتمكن من خدمة المستفيدين، لكن اليوم تقلصت هذه الفترة بشكل كبير لأقل من ثلاث سنوات.

ويتمثل نظام العمل الجديد في الشراكة مع القطاع الخاص أي البنوك والمؤسسات التمويلية لخدمة المواطنين المدرجين في قوائم الانتظار. فالصندوق يوفر عن طريق القرض العقاري المدعوم تمويلاً يصل إلى 500 ألف ريال للمستفيد، ويتحمل الفوائد والأرباح كاملة لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال.

وبفضل شراكته هذه تمكن من خدمة أكثر من 8 آلاف مستفيد بشكل شهري، من خلال الحصول على قرض للبناء الذاتي، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الشراء من مشاريع #وزارة_الإسكان الجاهزة، أو تحت الإنشاء، إضافة إلى خيار تحويل القرض العقاري القائم إلى مدعوم.