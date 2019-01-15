"عقارات أبوظبي" تطبيق لمتابعة مؤشرات السوق في الإمارة

أعلنت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، إطلاق تطبيق "عقارات أبوظبي" للمساحات التجارية القابلة للتأجير، والذي يوفر لجميع الأطراف المعنية معلومات وبيانات عن المؤشر الإيجاري ومؤشر التداول العقاري في الإمارة، من بيع وشراء للأراضي والوحدات العقارية للمطورين والمستثمرين والمستأجرين.

ويساهم تطبيق عقارات #أبوظبي من خلال خريطة تفاعلية، في تعزيز شفافية القطاع العقاري حيث يتم من خلاله استعراض بيانات ومؤشرات عقارية لجميع الوحدات السكنية والتجارية من مؤشرات إيجارية وتداول عقاري لها تأثير في الدفع بعجلة اقتصاد الإمارة، حيث تم إطلاق منصة المؤشرات الإيجارية في إبريل 2018، بحسب ما نشرته صحيفة "الخليج".

وتلعب المؤشرات العقارية دوراً رئيسياً في استقرار القيم الإيجارية لوحدات إيجارات مكاتب الأعمال، من خلال توفير بيانات ومؤشرات إيجارية تتناسب مع حالات توثيق العقود الإيجارية بالإمارة، والتي ترصد عن كثب مستوى الإيجارات وتحدد مستوى القيم الإيجارية إلى جانب معلومات تفصيلية عن المرافق المجتمعية وبيانات الوسطاء العقاريين المعتمدين في أبوظبي، إضافة إلى أن المنصة ستسهم في دعم فرص الاستثمار والتطوير العمراني في الإمارة.

كما سيساهم تطبيق منصة #عقارات_أبوظبي في توفير بيانات الوسطاء العقاريين المعتمدين الذين تنطبق عليهم معايير ممارسة ومزاولة خدمات الوساطة، إذ يتم ترخيصهم واعتمادهم من قبل دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وتدريبهم على قوانين وإجراءات القطاع العقاري بالإمارة.