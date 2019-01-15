JLL: المحفزات الحكومية تعزز قطاع العقارات بدبي

قالت دانا سلباق مدير أول في قسم البحوث لدى شركة JLL الشرق الأوسط وشمال إقريقيا، إن التباطؤ في الطلب على الفلل يكون أكبر من الشقق في دبي.

وأشارت سلباق في مقابلة مع "العربية" إلى مبادرات الحكومة الإماراتية التي من شأنها تعزيز الطلب على خلفية استمرار حالة الهدوء التي سيطرت على أغلب قطاعات السوق العقاري العام الماضي.

وكانت الحكومة الإماراتية قد أعلنت عن تخفيف الضوابط التنظيمية لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز الطلب في السوق.

وقالت سلباق إنه ينبغي أن تتحسن الحالة المعنوية السائدة في السوق العقاري على المدى الطويل، حيث ستقدم لوائح التأشيرة الجديدة والمحفزات الاقتصادية دفعة لسوق العقارات السكني.

كما توقعت أن يظل عام 2019 عاماً مليئاً بالتحديات لمعظم الأسواق العقارية إلا أن أن قطاعي الوحدات السكنية والمساحات المكتبية هما الأكثر استفادة من الآثار الإيجابية المحتملة للمبادرات الجديدة التي أطلقتها الحكومة.

وتحدثت عن وعي المطورين بضرورة تسليم الوحدات بشكل متناغم مع حركة الطلب، موضحة أن المطورين باتوا يتعمدون استراتيجية تأخير التسليم في الإمارات وفي السعودية من أجل تجنب طوفان المعروض العقاري من الوحدات.