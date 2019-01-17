دراية تعلن إتمام رهن صك ملكية عقار بالرياض لـ"الراجحي"

أعلنت شركة دراية المالية، مدير صندوق دراية ريت، عن إتمام عملية رهن صك ملكية عقار تجاري في مدينة #الرياض والمسمى بسمارت تاور لصالح شركة الراجحي المصرفية للاستثمار "البنك" اليوم الخميس وذلك ضماناً للتسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المقدمة من البنك لصالح الصندوق.

وأكدت الشركة، في بيان لها على موقع "تداول"، أنه يوجد أثر مالي للصفقة حيث لم يتم سحب أي جزء من هذه التسهيلات إلى الآن.

وأكدت شركة دراية المالية أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة غير ما ذكر أعلاه. وستقوم الشركة بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية في حينها.