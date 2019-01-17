في مصر.. فلل بنصف مليار جنيه إيجارها 10 جنيهات شهرياً

بين فترة وأخرى يتجدد الحديث عن المباني والممتلكات التابعة لوزارة الأوقاف المصرية والتي تعد أكبر جهة تمتلك عقارات وأصولا في #مصر، حيث تقدمت وزارة الأوقاف المصرية بمشروع قانون ينص على أن تكون القيمة الإيجارية لأعيان الوقف هي القيمة السوقية الحالية العادلة.

وذكرت وزارة الأوقاف في بيان حديث، أنه ليس من المنطق ولا المعقول أن يكون الواقف قد أوقف وقفا قيمته السوقية الآن نحو عشرة ملايين جنيه وإيجاره نحو عشرة جنيهات، وبينت أن هناك بعض الفلل بمساحات تتجاوز ثلاثة آلاف متر وقيمتها السوقية تقدر بنحو نصف مليار جنيه، وإيجارها الشهري دون الـ 10 جنيهات.

وتابعت أنه تم إرسال القانون لوزارة العدل للنظر في إلحاقه بمشروع قانون هيئة الأوقاف الذي تتم مناقشته حاليا بلجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.

وأكدت وزارة الأوقاف المصرية ضرورة أن تكون جميع تعاملات الوقف بما فيها القيمة الإيجارية لأعيان الوقف، بالقيمة السوقية العادلة لصالح الوقف والموقوف عليهم، ولخدمة المجتمع، والإسهام الجاد في رعاية الفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت: "مال الوقف هو مال ذو طبيعة خاصة، فهو مال أناس صالحين أوقفوه على سبل الخير مشروطًا بشروط إنفاقه، وأن الوفاء لهؤلاء الواقفين الصالحين يقتضي الحفاظ التام على ما أوقفوه وحسن استثماره".

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، سيد محروس، إن الهيئة أجرت لأول مرة حصرا لأملاكها، والذي كشف أن إجمالي أملاك الهيئة يبلغ تريليونا و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها عن الحساب الختامي فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2016 - 2017.

وأوضح أن إجراء الحصر لأملاك هيئة الأوقاف المصرية جاء تنفيذا لتوصيات لجنة الخطة والموازنة التابعة لمجلس النواب المصري، مشيرا إلى أنه تم عقد بروتوكول بين الهيئة والمساحة والاتصالات لحصر كل الأراضي والأملاك المتعدى عليها والتي يتم إزالة التعديات عليها.

وأكد أنه صدر قرار من وزير الأوقاف لتدقيق البيانات في سجلات الهيئة وتطابقها على أرض الواقع مع هيئة المساحة، موضحًا أن هناك منشورا لتقنين وضع اليد وإزالة التعديات على الواقعة على الأراضي والمباني التابعة للوزارة.