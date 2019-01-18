2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك في دبي أكثر من 2.9 مليار درهم، وكانت أبرزها رهون بقيمة 1.9 مليار درهم من خلال 199 إجراء.

حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 538 مبايعة بقيمة 1 مليار درهم، منها 75 مبايعة للأراضي بقيمة 450 مليون درهم و463 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 550 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 4.

وتصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم، وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 1 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض، وأخيرا مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 112 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.9 مليار درهم منها 94 رهونات أراضٍ بقيمة 1.6 مليار درهم و 105 رهونات فلل وشقق بقيمة 300 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الرفاعة، بقيمة 269 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 200 مليون درهم.