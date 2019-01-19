الإمارات.. قطاع العقارات يستفيد من التحفيز الحكومي

توقّع عبدالله القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة "عيسى صالح القرق" أن تحقق قطاعات العقارات والتعليم والرعاية الصحية مكاسب مجزية في ظل المحفزات الحكومية التي تم طرحها على المستوى الاتحادي والمحلي.

واعتبر القرق بحسب صحيفة البيان أن المحفزات الخاصة بالتأشيرات والإقامة لرواد الأعمال والمستثمرين والمتقاعدين وأصحاب المواهب التخصصية والطلاب المتفوقين، ستشجع الأفراد والعائلات المستفيدة من هذه الإجراءات على الاستثمار في منازل التملك الحر.

وقال إن هذه المحفزات والنشاط المرافق لها سيدفع المطورين العقاريين ومقدمي خدمات الرهن العقاري على توفير خيارات أفضل، كما سيحتاج المقيمون من مختلف الشرائح المشمولة في المحفزات إلى مرافق الرعاية الصحية والمؤسسات التعليميّة الجيدة، مما سيترك أثراً إيجابياً على القطاعات الثلاثة.

وأكد أن هذه القرارات الحيوية ستحفّز مسيرة النمو في قطاعات عدة، وستشكل حافزاً قوياً للشركات الصغيرة والمتوسّطة والكبيرة على حد سواء.