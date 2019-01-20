الإمارات أكبر مستثمر عقاري في مصر بـ 94 مليار جنيه

تصدرت الإمارات قائمة أكثر الدول استثماراً في القطاع العقاري المصري، حيث تزيد استثماراتها العقارية عن 94 مليار جنيه.

ونفذت الإمارات العديد من الاستثمارات العقارية في مصر، أبرزها مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، ومشروع مراسي بقيمة استثمارية تصل إلى 22.5 مليار جنيه، وأب تاون كايرو بقيمة 13.5 مليار جنيه، ومشروع "ميفيدا" بـ17.5 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى مشروع البروج الذي يهدف إلى تشييد 30 ألف وحدة سكنية شرق القاهرة على مساحة 1212 فداناً، بين طريقي السويس والإسماعيلية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 40 مليار جنيه مصري، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".

‎ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض يوم الخميس المقبل، فعاليات معرض عقارات النيل وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الإسكان.

‎ويعد معرض عقارات النيل "مصر بتقرب لك" واحداً من بين أهم 9 أدوات ترويجية لمصر لتصدير العقار ودعم صناعته ووضعها على الخارطة الإقليمية والدولية، حيث يتيح الفرصة أمام المطورين العقاريين لعرض مشروعاتهم أمام قاعدة كبيرة من راغبي التملك في مصر من أبناء الوطن العربي والجاليات الأجنبية المقيمة بدولة الإمارات، كما يمثل المعرض‎ فرصة لعرض الميزة التنافسية للعقار المصري وجذب القوة الشرائية، الأمر الذي يدفع عجلة الاقتصاد المصري ويفتح له آفاقاً جديدة‎‎.

ويضم معرض عقارات النيل مجموعة من أكبر المطورين العقاريين في مصر لعرض مشروعاتهم المتنوعة من عقارات سكنية وتجارية، إضافة إلى كونه منصة للمطورين المصريين لعرض منتجاتهم خارج مصر، كما أنه يفتح أسواقاً جديدة بالخارج ويتيح تنمية المحافظ العقارية.

يذكر أن الدورة الماضية من معرض عقارات النيل شهدت مشاركة شركات تطوير عقاري كبرى أبرزها بالم هيلز، أركو، سوديك، إعمار مصر، تطوير مصر، هايد بارك، كابيتال بروبرتيز، صبور، عامر جروب، مكسيم، مدينة نصر للإسكان والتعمير.

وتستهدف شركة إكسبو ريبابليك، الشركة المنظمة لـ"مؤتمر ومعرض عقارات النيل" للعام الثاني على التوالي، استقطاب حوالى 24 شركة تطوير عقاري، حيث تمت زيادة مساحة المعرض في الدورة الجديدة إلى 6700 متر مقابل 4000 متر تقريباً العام قبل الماضي، بحسب "البيان".