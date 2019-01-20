هل الأراضي في الإمارات أكثر جاذبية من العقارات المشيدة؟

على خلاف توقعات بأن يظل 2019 عاماً مليئاً بالتحديات لمعظم #الأسواق_العقارية في الإمارات، بحسب شركة JLL .

ذكرت شركة الدار العقارية أنها سجلت مبيعات #أراض قياسية لبناء الشقق السكنية والفلل في مشروع "الريمان" في منطقة الشامخة في أبوظبي.

وأضافت الشركة أنها سجلت مبيعات بقيمة 1.6 مليار درهم في المشروع الذي يقع بالقرب من مطار أبوظبي والمخصص للسكن بالإضافة إلى قطع تجارية.

وتبدأ من 700 ألف درهم لقطع أراضي #الفلل و 4.7 مليون درهم إماراتي لقطع الأراضي التجارية.

وتنوع بذلك الدار من نطاق أعمالها خاصة بعد التراجعات الأخيرة في أسعار المساكن على نطاق الإمارة.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، في مقابلة مع "العربية"، إن الشركة تعتزم طرح مزيد من المشاريع التي ستتضمن بيع أراضٍ لبناء فلل وأراضٍ تجارية.

وأضاف "مشروع الريمان شهد طلبا غير مسبوق حيث ركز على فئة الدخل المتوسط، ولمسنا وجود طلب كبير على الأراضي، فقمنا بتحويل منطقة المشروع إلى منطقة استثمارية بحيث يسمح لنا بيع الأراضي على غير المواطنين وحققنا مبيعات قائمة بـ1.6 مليار درهم خلال أول أسبوع".

ولفت إلى أن شركة الدار ركزت على إطلاق مشروع الريمان بأسعار مناسبة وخطط دفع مرنة، كما وفرنا الفرص للمطورين الصغار بخطط دفع لـ3 سنوات.

وقال "لدينا مشاريع مماثلة في 2019، ونعمل على إطلاق مشاريع خارج جزيرة أبوظبي وعلى جزيرة ياس والسعديات".

وأشار إلى أن بنك الأراضي في الشركة به أكثر من 70 مليون متر من الأراضي، وكلها أراضٍ مخدمة ببنية تحتية عالية الجودة، ومن الممكن إطلاق مجموعة من المشاريع المشابهة لمشروع الريمان.