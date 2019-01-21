إلغاء مشروع "دبي لاغون"..95% من أموال المستثمرين تتبخّر

في إطار متابعتها لقضية مشروع "دبي لاغون" الواقع في إمارة #دبي، قالت صحيفة "الأنباء" الكويتية إن أموال المستثمرين الكويتيين ستتبخر بعد قرار اللجنة العليا بتحويل المشروع إلى لجنة التصفية بمحاكم دبي، وتوزيع المبالغ المتحصل عليها إلى المدينين بحسب حصص كل منهم بالمشروع.

وقالت مصادر مقربة من القضية للصحيفة إن المبالغ المتحصل عليها والمتبقية في حساب الشركة لن تغطي سوى 5% من المبالغ التي دفعها المستثمرون، الأمر الذي يعني ضياع 95% من أموالهم في حال تصفية المشروع.

وبحسب الصحيفة، تتعلق القضية بأكثر من 2000 متضرر كويتي ومقيم، ممن تملكوا وحدات عقارية في مشروع #دبي_لاغون، حيث أكد المتضررون أنهم دفعوا أموالاً تتجاوز قيمتها الإجمالية ملايين الدنانير، وذلك قبل أن يتوقف المطور عن العمل في المشروع منذ أبريل 2018 بقرار من دائرة الأراضي والأملاك في #دبي، حيث أصبح المشروع تحت مسمى "ملغى".