"الدار" تعتزم إطلاق مشروعين مع "إعمار" هذا العام

قال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لـ"الدار العقارية"، إن الشركة تتطلع إلى إطلاق مشروعين على الأقل بالتعاون مع شركة "إعمار" هذا العام، مع التركيز على جزيرة ياس والسعديات، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح الذيابي لوكالة "بلومبرغ" أن "الدار" لديها ملاءة مالية قوية لتمويل المشاريع المخطط لها، مشيراً إلى أنها أصدرت صكوكاً في سبتمبر من العام الماضي بقمة 500 مليون دولار، إضافة إلى أن الصكوك منحت تصنيفات استثمارية قوية من "موديز"، الأمر الذي ساعد الشركة على الحصول على تسعير منافس في فترة متقلبة جداً.