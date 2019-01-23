رئيس داماك: العقار سيبقى قرب مستويات القاع بـ2019 و2020

قال رئيس مجلس إدارة #داماك العقارية في الإمارات حسين سجواني في مقابلة مع "العربية" إن أسعار العقارات في الإمارات وصلت إلى القاع، وستستمر كذلك خلال عامي 2019، و2020، مؤكدا أن الأسعار لن تتعافى قبل نهاية العام 2020، حيث سيستطيع السوق حينها امتصاص فائض المعروض.

وأشار، في مقابلة على هامش منتدى #دافوس_2019، إلى أن الوقت اليوم مناسب للشراء لمن يملك السيولة.

ونوه بأن حصة الشركة بلغت ما بين 22 إلى 25% من إجمالي مبيعات العقارات السكنية في 2018، بقيمة تتراوح بين 15 إلى 18 مليار درهم.

وشدد على أن الشركة حافظت على مبيعات وربحية جيدة في العام 2018.

وفي سؤال عن القلق الذي يجتاح السوق في ما يتعلق بسيولة الشركات العقارية، أكد أن شركة "داماك" لديها سيولة بـ6.5 مليار درهم.

ولفت إلى أن الشركة قادرة على سداد أول استحقاق سندات لديها في أبريل القادم بقيمة 200 مليون دولار، مؤكدا سعي الشركة إلى خفض المديونية هذا العام بحوالي 300 مليون دولار.