"إعمار" تواصل إنشاء جسور لتسهيل الوصول إلى "دبي مول"

قطعت شركة "إعمار" أشواطاً مهمة في مشروع إنشاء خمسة جسور جديدة تعزز سهولة الوصول إلى #دبي_مول، وسلاسة الحركة المرورية المؤدية إلى أكثر وجهات التسوق والترفيه استقطاباً للزوار في العالم.

ومن المقرر افتتاح الجسور في فبراير لربط "دبي مول" باتجاهي كل من شارع الدوحة وشارع المركز المالي.

وتعتبر الجسور جزءاً من مشروع توسعة زعبيل في "دبي مول"، ويجري تنفيذ الأعمال الإنشائية فيها من قبل #إعمار، وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات في #دبي.

ويبلغ طول الجسور المحمولة 1.78 كيلومتر بمساحة إجمالية للسطح تصل إلى نحو 15 ألف متر مربع. ويصل طول أكبر الجسور إلى 765 متراً في حين تتراوح أطوال الجسور الأربعة الأخرى بين 120 و582 متراً، وهي مدعمة بأكثر من 580 عمود خرسانة ذات أقطار متنوعة لتعزيز ثباتها ومتانتها، بحسب ما نقلته "صحيفة الخليج".

وستكون سلسلة الجسور الجديدة الثالثة من نوعها لتسهيل حركة الزوار في "وسط مدينة دبي"، حيث افتتحت "إعمار" فعلياً جسراً يربط بين محطة "مترو دبي"، ويرتبط بجسر آخر يصل إلى "العنوان بوليفارد".

وسيساهم مشروع توسعة زعبيل في إثراء الخيارات المتاحة لزوار "دبي مول"، عبر باقة جديدة من المتاجر والمطاعم والمقاهي.