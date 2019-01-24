5 مليارات درهم استثمار بالمدينة السكنية بـ "دبي الجنوب"

بلغ حجم الاستثمارات الجاري ضخها في المدينة السكنية بـ" #دبي_الجنوب " نحو 5 مليارات درهم، وذلك مع تسارع وتيرة عمليات الإنشاء وتطوير وتنفيذ البنية التحتية في المدينة التي تستعد للبدء في تسليم عدد من المشاريع تدريجياً من العام الحالي وصولاً إلى "إكسبو 2020 دبي"، وفقاً لمحمد العوضي، المدير التنفيذي لـ "دبي الجنوب للعقارات".

وكشفت "دبي الجنوب للعقارات"، ذراع التطوير العقاري لـ"دبي الجنوب" خلال مؤتمر صحافي أمس، عن اعتزامها إطلاق مشروع جديد خلال الربع الأول من العام الجاري باستثمارات تبلغ 250 مليون درهم، لينضم إلى قائمة المشاريع الجاري تنفيذها من قبل "دبي الجنوب للعقارات" في المدينة السكنية والتي تضم مشروع النبض ومشروعاً "سكنياً"، فضلاً عن مشاريع فندقية ومساحات التجزئة، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

ويتضمن إجمالي حجم الاستثمارات الجارية في المدينة السكنية بدبي الجنوب والبالغ 5 مليارات درهم تقريباً، مليار درهم لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى 1.5 مليار درهم استثمارات لـ "دبي الجنوب للعقارات" في المشروعات الإنشائية، بالإضافة إلى 2.5 مليار درهم استثمارات لمجموعة من المستثمرين العقاريين في المدينة.

وتوقع العوضي أن ترسم المدينة السكنية في دبي الجنوب خريطة جديدة للتوسع العمراني في دبي، حيث يتوقع أن تشكل المدينة نقطة جذب استثنائية للسكان من مختلف الشرائح، وأن تكون نواة لبناء تجمع عمراني جديد يعتمد على الوظائف التي ستوفرها دبي الجنوب خلال السنوات المقبلة والتي يتوقع أن تصل إلى 500 ألف وظيفة مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، مؤكداً أن المشاريع السكنية التي تنفذها الشركة تستهدف توفير خيارات جديدة أمام المستثمرين والعملاء.

وقال المدير التنفيذي لـ"دبي الجنوب للعقارات": "تماشياً مع ما تشهده إمارة دبي حالياً من نهضة كبيرة وتطور غير مسبوق في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والحضرية، تسعى (دبي الجنوب) إلى أن تصبح من أبرز المساهمين الرئيسين في تعزيز مسيرة التنمية في إمارة دبي".

ويوفّر المشروع أكثر من 1200 وحدة سكنية مخصصة لتلبية احتياجات شرائح الطبقات المتوسطة من منازل "التاون هاوس" والشقق ومحالات التجزئة المتنوعة ومساحات مجتمعية طبيعية حضرية.