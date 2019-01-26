هيئة الإحصاء: 51.7% معدل تملك الأسر السعودية للمساكن

أظهرت نشرة المساكن الصادرة عن #الهيئة_العامة_للإحصاء (GaStat) السعودية، ارتفاع عدد المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية إلى 60.49% من إجمالي المساكن حتى منتصف 2018.

وأظهرت النشرة التي حصلت "العربية.نت" على نسخة منها، أن هذا الرقم يشكل زيادة بمقدار 3.43% عن الرقم المسجل في منتصف 2017.

وبلغت المساكن المملوكة بعد استبعاد المساكن التي تم إنشاؤها بمواد بناء غير البناء المسلح 51.70% مقارنة مع 49،91% بمنتصف عام 2017.

كما أظهر المسح الميداني ارتفاع عدد #الأسر_السعودية إلى 3.59 مليون أسرة بنفس الفترة (منتصف 2018).

وجرى جمع نتائج المسح الميداني خلال الفترة من 14 أبريل إلى 18 مايو من نفس العام، إضافة إلى بيانات سجلية من #وزارة_الإسكان تتعلق بالدعم السكني.

وتهدف نشرة المساكن إلى توفير بيانات عن المساكن المشغولة بأسر سعودية (مملوكة، مُسْتأجرة، مُقدمة من جهة العمل) على مستوى المناطق الإدارية في السعودية.

وانخفضت نسبة المساكن المُستأجرة المشغولة بأسر سعودية لنفس فترة المقارنة لتصل إلى 37،63% في منتصف عام 2018 مقارنةً مع 38% في منتصف عام 2017.

وأكدت الهئية العامة للإحصاء أن هذه النسب لا تعكس نسب تملك الأفراد للمساكن، وإنما صفة المسكن (مملوك، مُستأجر، مُقدم من جهة العمل) التي قد تسكنه أسرة واحدة أو أكثر من أسرة.

كمأ أظهرت النشرة أنَّ عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية في المملكة ارتفعت في منتصف عام 2018 بمقدار 2.46% مقارنةً بمنتصف عام 2017.

وتُشكل المساكن المشغولة بأسر سعودية (مملوك، مُستأجر، مُقدم من جهة العمل) حتى منتصف عام 2018 حوالي 64.2% من إجمالي المساكن في السعودية.

وبلغت المساكن المشغولة بأسر سعودية أعلى مستوى لها في منطقة مكة المكرمة بنسبة 24.96%، تليها في الترتيب منطقة الرياض بنسبة 23.68%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14.31% فعسير بنسبة 8.55%، ثم المدينة المنورة بنسبة 6،92% فجازان بنسبة 4،93%، ثم منطقة القصيم بنسبة 4،64% فمنطقة تبوك بنسبة 3،37%، ثم تأتي منطقة حائل بنسبة 2،22%، فنجران بنسبة 1،90%، فالباحة بنسبة 1،88%، ثم منطقة الجوف بنسبة 1،60% وأخيرا تأتي منطقة الحدود الشمالية بنسبة 1،04%.

وحول المواد المُستخدمة في البناء للمساكن المشغولة بأسر سعودية (مملوك، مُستأجر، مُقدم من جهة العمل) أظهرت نتائج النشرة حتى منتصف عام 2018 أنَّ البناء المسلح قد ارتفع بنسبة 4.31 % مقارنة بمنتصف عام 2017.

وانخفضت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية (مملوك، مُستأجر، مُقدم من جهة العمل) والتي اسُتخدم في بنائها (البلوك / الطوب) بنسبة 9.2% في منتصف عام 2018 مقارنة بمنتصف عام 2017.

وبلغت المساكن المشغولة بأسر سعودية التي استخدمت البناء المسلح نسبة 89.54%، كما بلغت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية والتي استخدم في بنائها (البلوك / الطوب) نسبة 10،44%.

وأظهرت نتائج نشرة المساكن منتصف 2018 أن الغالبية العظمى من المساكن المشغولة بأسر سعودية (مملوك، مُستأجر، مُقدم من جهة العمل) تعتمد على الشبكة العامة كمصدر رئيس للكهرباء بنسبة 99،85% ويقطنها 99،86% من إجمالي أفراد الأسر السعودية.

وأكدتْ الهيئة العامة للإحصاء بأنَّ نتائج مسح #المساكن تظهر واقع المساكن للأسر السعودية حتى منتصف 2018، بينما البيانات السجلية لوزارة الإسكان أظهرت بأنَّ أعداد المستفيدين من عقود الدعم السكني المقدَّمة من قِبل برنامج سكني قد بلغت خلال العام 2018 حوالي 67.07 ألف أسرة سعودية على مستوى المناطق الإدارية.