مصر.. "الإسكان" تطرح وحدات بمحور الإسكان الاجتماعي الحر

أعلنت الرئيسة التنفيذية لصندوق #الإسكان_الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في #مصر مي عبدالحميد، بدء إنهاء إجراءات التعاقد واستلام الوحدات السكنية بمحور "الإسكان الاجتماعي الحر" للحاجزين والراغبين في سداد ثمن الوحدة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 36 شهراً بنظام التقسيط، طبقاً لكراسة الشروط.

وأوضحت مي عبدالحميد، أنه سبق الإعلان عن استمرار فتح باب حجز #الوحدات_السكنية بمحور "الإسكان الاجتماعي الحر"، وإتاحة شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المصري المميكن (202 مكتب)، حيث قررت إدارة الصندوق إتاحة الفرصة أمام أكبـر عدد من المواطنين للتقدم بالمشروع، والاستفادة من شراء وحدات جديدة دون التقيد بأي من شروط برنامج الإسكان الاجتماعي، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.

وأضافت أن اختيار الوحدة السكنية المُراد شراؤها يتم من خلال أولوية الحجز بالموقع الإلكتروني بعد سداد مقدم جدية الحجز، والمصاريف الإدارية بمكاتب البريد المصري المميكن، مضيفة أنه تم إتاحة الوحدات السكنية المتبقية للحجز بالموقع الإلكترونى الرسمى للصندوق (www.mff.gov.eg)، مع إمكانية الاطلاع على جميع بياناتها الأساسية من حيث المواقع والعناوين وكود الحجز الخاص بكل وحدة سكنية على حدة.