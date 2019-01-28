9.4 مليار عائدات غرف دبي الفندقية في 11 شهراً

حققت الغرف الفندقية في #دبي خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2018 نحو 9.43 مليار درهم، بحسب بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، التي أشارت إلى أن عدد الليالي الفندقية خلال أول 11 شهراً من العام الماضي وصل إلى 27.33 مليون ليلة، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى نحو 345 درهماً.

وتشير توقعات الخبراء إلى بلوغ إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال العام الماضي أكثر من 10 مليارات درهم بدعم من الزخم السياحي، الذي حققته الفنادق خلال شهر ديسمبر، الذي تخلله عدد من الإجازات والأعياد، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وارتفع عدد الليالي الفندقية في دبي خلال أول 11 شهراً 3%، ووصل متوسط إقامة الزائر إلى 3.5 ليلة، بينما وصل متوسط سعر الغرفة إلى 456 درهماً.