"أراضي دبي" تعلن أجندتها الترويجية للقطاع العقاري

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن أجندة أنشطة وفعاليات قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري التابع لها، خلال العام الحالي 2019.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته الدائرة في مقرها أمس الثلاثاء، بحضور سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وماجدة علي راشد المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري وعدد من المسؤولين.

وأوضحت ماجدة علي راشد أن فعاليات هذا العام تتضمن عقد 20 معرضاً ومؤتمراً وفعالية مختلفة سيتم تنظيمها في 10 دول رئيسية بما فيها عدد من الأنشطة والأحداث التي تقام في دولة الإمارات، إضافة إلى كل من السعودية ومصر وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وكندا والصين والمملكة المتحدة والهند وألمانيا.

من جانبه، نوه سلطان بن مجرن إلى أن اختيار هذه القائمة من الدول على وجه التحديد، جاء بناء على معايير محددة من أهمها نشاط المستثمرين الذين يحملون جنسيات هذه الدول، لاسيما أنهم يعتبرون الأعلى إقبالاً على سوق العقارات في دبي، وأن الدائرة مهتمة بالوصول إليهم وإطلاعهم على أحدث المستجدات.

وقال إن "هناك الكثير من الجوانب التي تستحق تسليط الضوء عليها في سوقنا العقارية، من شأن تعاوننا مع شركائنا المطورين العقاريين في الإمارة أن يساعد على تحقيق النتائج المنشودة لتبقى دبي في صدارة الخيارات للمستثمرين من شتى أنحاء العالم، وجعلها الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة".

ومن أبرز ما ستشتمل عليه الأجندة معرض العقارات الدولي في القاهرة وجدة، واجتماعات المائدة المستديرة للمستثمرين من إفريقيا وأوروبا وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، للتعرف على فرص الاستثمار العقاري في #دبي، وعقد اجتماعات ثنائية بين المستثمرين والمطورين العقاريين من خلال خريطة دبي العقارية.

وستسجل الدائرة حضورها في النسخة الثلاثين للسوق الدولية لمتخصصي العقارات "ميبم"، وهو الحدث الدولي الذي تستضيفه مدينة كان الفرنسية في شهر مارس من كل عام.

وستشارك الدائرة في مهرجان دبي العقاري وقمة الرابطة الآسيوية للعقارات في أميركا، كما تعتزم تسجيل حضور لها في ملتقى الاستثمار السنوي في دبي و"سيتي سكيب غلوبال دبي"، ومعرض المستثمر العقاري في لندن ومنتدى لندن العقاري والنسخة 19 من معرض العقارات الفاخرة.

كما ستشارك الدائرة في المعرض العاشر للاستثمار العقاري في بكين، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات في ألمانيا والولايات المتحدة وغيرها حول العالم.

وتهدف الأجندة الترويجية التي تتبناها الدائرة إلى فهم السوق العالمية المتنوعة وتقديم أفضل الحلول التسويقية للمطورين والوسطاء، ومساعدة كافة الأطراف على اكتساب المعرفة والإلمام بمختلف الاتجاهات المتنوعة، ما يؤدي إلى صياغة الحلول من خلال اتباع المنهجيات المثلى والمزايا التقنية وتبني المقترحات لبناء علاقة دائمة مع الأفراد وجميع القطاعات المهنية، فيما تساعد هذه الفعاليات أيضاً في التوصل إلى مذكرات التفاهم التي تؤدي بدورها إلى دفع عجلة نمو القطاع العقاري.