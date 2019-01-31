بلتون: "إعمار مصر" أقرب مرشح للاستحواذ على "مدينة نصر"

أشار محلل القطاع العقاري بشركة بلتون فاينانشال، أدهم هشام، في مقابلة مع "العربية" إلى أن فشل صفقة #سوديك و"مدينة نصر" فاجأ الأسواق، لكنه أكد أن فشل الصفقة لن يؤثر على تقييم السهمين.

ونوه هشام بأن "مدينة نصر " هدف جذاب لصفقات استحواذ جديدة.

وفيما لفت إلى توقعات بتقدم "طلعت مصطفى " و" #إعمار_مصر " للاستحواذ على "مدينة نصر"، قال إن "إعمار مصر" أقرب مرشح محتمل للاستحواذ على "مدينة نصر".

وأوضح أن "طلعت مصطفى" تبحث عن أراضٍ جديدة في شرق القاهرة.

وتتجاوز محفظة أراضي #مدينة_نصر الضخمة 9 ملايين متر مربع، وهي أراضٍ حصلت عليها بلا مقابل من الحكومة، وتتركز في مواقع استراتيجية بشرق القاهرة، من بينها 7 ملايين متر مربع غير مستغلة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر "سوديك" هي من أبرز المطورين العقاريين في #مصر ، وتمتلك 5.5 مليون متر مربع من الأراضي في غرب وشرق القاهرة، وتمتلك أيضا 13% تقريبا من مخزون أراضي الساحل الشمالي.