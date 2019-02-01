2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خـلال الأسبوع، 2.9 مليار درهم، حيث شهـدت الدائرة تسجيل 863 مبايعة، بقيمة 1.8 مليار، منها 84 مبايعة للأراضي، بقيمة 600 مليون، و779 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 1.2 مليار.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 103.5 مليون درهم في منطقة الجداف. وتصدرت وادي الصفا 7، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 57 مليوناً.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 30 مليوناً بمنطقة نخلة جميرا، كأهم المبايعات. وتصدرت الخليج التجاري، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 98 مبايعة، بقيمة 72 مليوناً.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.1 مليار، منها 105 رهونات أراضٍ بقيمة 850 مليوناً، و156 رهن فلل وشقق بقيمة 250 مليون درهم، أهمها بمنطقة مدينة المطار بقيمة 207 ملايين، ورهن في منطقة نخلة جميرا، بقيمة 129 مليوناً.