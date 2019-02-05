السعودية.. المشاريع الضخمة تدعم القطاع العقاري

أكدت دانا سلباق، مدير أول في قسم البحوث في JLL الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن نمو الإنفاق الحكومي في #السعودية وإطلاق المشاريع يدعمان القطاع العقاري.

وقالت سلباق في مقابلة مع "العربية" إن المتوقع للعام الحالي حدوث حركة تجارية أكبر مع تحرك الشركات لتوسيع عملياتها في المملكة.

وأشارت إلى التفاؤل بارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي بميزانية تفوق تريليون ريال، والمشاريع الضخمة التي جرى طرحها في المرحلة الماضية.

واعتبرت أن هذه المشاريع الضخمة ستشهد حركة إنجاز تنعكس إيجابياً وسيشكل فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تحديداً، والذي يعد القطاع الأساسي المستهدف ضمن #رؤية_السعودية_2030.

كما تحدثت عن توقعات متفائلة لتحفيز استثمارات #الشركات_الخاصة في السعودية، وهذا يعزز قطاعات الضيافة والسياحة والترفيه والتسوق بما يزيد الطلب على قطاع التجزئة.

وأشارت إلى أن سرعة تباطؤ النمو بقطاع العقار السكني في الرياض باتت أقل في الوقت الحالي، مع توقعات متفائلة للعقارات بمدينة جدة مع مشاريع البنى التحتية الضخمة مثل قطار الحرمين.

وفي تقريرها السنوي للعام الماضي أشارت شركة JLL إلى المشاريع الرئيسية بقطاعات الضيافة والترفيه بما فيها مشاريع 'القدّية' و"أمالا"، والتي من المتوقع أن تلعب دوراً محورياً في تحفيز نشاط المشاريع العقارية الضخمة الأخرى.

علاوة على ذلك، فإنه من المتوقع لحركة #التطوير_العقاري التي تشهدها المملكة، إلى جانب الإصلاحات الأخرى الرامية لتعزيز توطين الوظائف، أن تسهم في توفير المزيد من فرص العمل.