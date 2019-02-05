بهذا المشروع.. دبي تحول حلم السكن في المحيط إلى واقع

كشفت مجموعة "كليندينست" التي تقوم بتطوير مشروع "ذا هارت أوف يوروب" على جزر العالم في دبي، عن حصولها على موافقة الجهات المتخصصة لتسجيل أول مبنى عائم في العالم.

وبحسب بيان للشركة، يصبح مشترو فيلات "فلوتنج سي هورس"، أول مالكين لمسكن عائم وقطعة المحيط الواقعة تحته.

وبدأت "كليندينست" حالياً، عملية تطبيق الجزء الفرعي من المبنى. وتتوقع إضافة ملكية المحيط من خلال سند الملكية، ليتسنى للمالكين التعامل مع الفيلات كأي عقار على اليابسة.

ويتطلب الابتكار وجود أنظمة جديدة، والحصول على موافقات جديدة من الجهات المعنية، وذلك لضمان ورفع قيمة الملكية.

وبالتالي، فإن هذا التسجيل الجديد الذي قدمته الجهات المتخصصة يمنح #دبي أسبقية عالمية جديدة بجعل العيش في المحيط واقعاً، وليس مجرد حلم.

ومن المتوقع أن يصبح هذا النوع الجديد من العقارات مثالاً عالمياً تحتذي به العديد من المشاريع العقارية المستقبلية في المحيط، بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج" الإماراتية.