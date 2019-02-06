تراجع الطلب على عقارات مصر 10%.. لهذه الأسباب

قال مدير تطوير الأعمال في عقار ماب أحمد عبد الفتاح، إن العام الماضي شهد تراجعا فى الطلب على العقارات في #مصر بنسبة 10% نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين ومواد البناء.

وأضاف عبدالفتاح في مقابلة مع "العربية" أن العرض من الشقق كان أكثر من الفيلات فيما أصبح المطورون العقاريون أكثر مواكبة لتلبية رغبات المشترين.

وتوقع حدوث نشاط بالسوق في العام الحالي، بالتزامن مع زيادة في الأسعار لمواكبة #التضخم والتكاليف الزائدة.

وأشار إلى أن السوق العقارية المصرية شهد ارتفاعا في الطلب على #العقارات المتوسطة والاقتصادية والإسكان الاجتماعي خلال العام الماضي، في مقابل انخفاض الطلب على الإسكان الفاخر.

وكان شهر يونيو هو الأعلى من حيث الطلب على العقارات. يذكر أن القطاع العقارى يساهم بنسبة 17% من إجمالي الناتج المحلي المصري.