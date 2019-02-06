داماك تطلق مشروعاً سكنياً جديداً "غولف تاون"

أعلنت #داماك_العقارية ، إطلاق أحدث مشاريعها السكنية الجاهزة للتسليم والذي يحمل اسم "غولف تاون"، وذلك ضمن مجمع "داماك هيلز" السكني.

ويتضمن مجمع "غولف تاون" خيارات عدة من الشقق المتوفرة بمساحات واسعة مع إطلالات على ملعب الجولف العالمي الذي تبلغ مساحته 7300 يارد.

وكشفت الشركة جزءاً من التصميم الداخلي للشقق الجديدة خلال فعاليات حفل "جوائز داماك للوسطاء العقاريين" الذي كرّم وسطاء عقاريين داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وحضره أكثر من 300 وسيط وشريك في مجال بيع وترويج العقارات.





وبهذا الصدد، قال نائب الرئيس الأول للشركة نايل ماكلوغلين: "يسعدنا أن نطرح في السوق مشروعاً تطويرياً آخر يضع حاجات العملاء والجمهور في مقدمة أولوياته. وقد أظهرت الدراسات وجود طلب على العقارات الرحبة داخل التجمعات السكنية التي تحظى بنوع من الراحة والرفاهية والخصوصية، على أن تكون العقارات في متناول يد من يبحثون عن امتلاك بيتهم الأول والمستأجرين".

ويتمتع المشروع الجديد بمزايا عدة، منها موقعه بالقرب من عدة مراكز حيوية، مثل مدرسة جبل علي وأسواق كارفور وملعب ترامب العالمي للغولف، بالإضافة إلى توفر مساحات واسعة من الحدائق بمساحة أربعة ملايين قدم مربعة، وعدد من المرافق الصحية الشاملة.



ومن الجدير بالذكر أن داماك ستوفر خلال أسبوع الإطلاق امتيازات وعروضا مميزة لتسهيلات خطط الدفع.