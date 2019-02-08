3.6 رهون عقارية بدبي خلال أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في #دبي خلال الأسبوع الماضي نحو 6 مليارات درهم كان أبرزها رهوناً بقيمة 3.6 مليار درهم من خلال 211 إجراء.

وشهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 909 مبايعات بقيمة 2.4 مليار درهم، منها 125 مبايعة للأراضي بقيمة 1.1 مليار درهم، و784 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.3 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 149 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 97 مليون درهم في منطقة الثنية الأولى، تليها مبايعة بقيمة 83 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 5.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم، وتلتها منطقة الثنية الرابعة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 267 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 7 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 29 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 87 مبايعة بقيمة 215 مليون درهم، وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 79 مبايعة بقيمة 159 مليون درهم.