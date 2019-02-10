14 مدينة جديدة تحت الإنشاء في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المصريين يسطرون تاريخا جديدا في 14 مدينة جديدة يتم تنفيذها على أعلى مستوى.

وأضاف مدبولي خلال زيارة قام بها، السبت، لمدينة العلمين الجديدة، يرافقه قيادات #وزارة_الإسكان_المصرية ، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تفقد خلالها عددا من الأبراج السكنية (15 برجا سكنيا يجري تنفيذها بالمنطقة الشاطئية) أن المدينة يعمل بها نحو ثمانين ألف مصري، منوها بما يتحقق من تنمية في كل ربوع مصر، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.

ولفت إلى أنه يوجد في العلمين الجديدة أنشطة مختلفة تؤهل #المدينة للعمل طوال العام، حيث يتم إنشاء #جامعة أهلية، وفرع للأكاديمية البحرية، ومنطقة صناعية، حيث بدأ العمل فيها، ويتم توصيل المرافق المختلفة إليها، ومن المقرر تشغيل المنطقة الترفيهية الصيف المقبل، وتنفيذ وحدات سكنية لمحدودي الدخل.