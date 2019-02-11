الأندلس: بدء تنفيذ مشروع الجوهرة بتكلفة 873 مليون ريال

أعلنت شركة الأندلس العقارية، البدء في تنفيذ مشروع الجوهرة الكبرى خلال الربع الأول من عام 2019.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إنها تملك حصة مشاعة بنسبة 25%، من أرض حي الأصالة بمدينة جدة والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 124.88 متر مربع.

وأوضحت أن الغرض من شراء هذه الأرض كان إقامة سوق تجاري عليها بالشراكة مع الملاك الآخرين للأرض، وفقا لما تم الإعلان عنه في 23 مارس 2017.

وقالت إن إجمالي التكلفة التقديرية المتوقعة للمشروع شاملة قيمة الأرض ستكون بحدود 873 مليون ريال وذلك وفقا للتقارير الواردة من الشريك المطور، وسيتم تمويل المشروع بشكل رئيسي اعتمادا على القروض البنكية من خلال شركة المشروع، وجزئيا بالاعتماد على المصادر المالية الذاتية للشركاء في المشروع.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع في نهاية الربع الرابع من عام 2021.

وتوقعت #الأندلس_العقارية أن يكون لـ #مشروع_الجوهرة تأثير إيجابي على نتائج الشركة عند البدء في تشغيله.

وتوقعت الشركة أن يبدأ تشغيل المشروع خلال الربع الأول من 2022.